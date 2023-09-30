Синоптики пообещали рекордное тепло в Москве в субботу

Воздух в Москве прогреется до +23 градусов в субботу, что будет приближено к рекорду для этого дня, который был установлен в 1899 году. Об этом 30 сентября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу температура тоже приблизится к самым высоким показателям для этого дня. Они были зарегистрированы в 1899 году — 23,3 градуса», — рассказал он.

Ранее в этот день в Гидрометцентре уже сообщали о погоде в столичном регионе на 30 сентября. Ожидаются небольшая облачность без осадков и температурный фон до +23 градусов, а также западный и юго-западный ветер со скоростью 5–11 м/c. Атмосферное давление составит 745–749 мм ртутного столба.

Ранее, 29 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температуре в столице не хватило всего 0,1 градуса для установления нового рекорда.

26 сентября главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в этом году оказался аномальным сразу по двум пунктам. Сентябрь в Москве стал рекордсменом по теплу и дефициту осадков.