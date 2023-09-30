Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Торского выступа

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 30 сентября сообщил, что российские военные нанесли авиаудары по двум пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Торское на краснолиманском направлении.

«В районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Савчук отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить более 10 артиллерийских расчетов ВСУ. При этом потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину украинских боевиков.

Накануне Савчук заявил, что ВС РФ нанесли удар по штурмовым отрядам национальной гвардии и ВСУ в районе Серебрянского лесничества, в результате чего противник потерял более 50 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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