ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку под Белгородом

Была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт по объектам на территории России с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом 30 сентября сообщили в российском Министерстве обороны.

«Около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что все выпущенные украинской армией снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Накануне, 29 сентября, Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Белгородской области. Очередная попытка террористической атаки киевского режима была пресечена средствами ПВО около 9:45 мск.

Накануне стало известно об уничтожении еще одного украинского дрона российской системой ПВО над регионом около 17:00. Позже система ПВО уничтожила третий украинский беспилотник над Белгородской областью. Атака была пресечена около 21:00 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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