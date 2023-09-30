Антонов указал на адаптацию России к давлению G7 и назвал санкции неэффективными

Желание США усиливать давление на Россию в энергетической сфере, в том числе за счет «ценового потолка», поражает. Об этом 30 сентября сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление министра финансов Джанет Йеллен касательно пробуксовки санкционных механизмов против РФ.

«Любые ограничения в отношении России не дадут нужного результата. Сегодня это ясно даже американским чиновникам. При этом стратегию сдерживания нашей торговли «черным золотом» в Вашингтоне позиционировали как верх креатива», — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства.

Как указал Антонов, политика США по экономическому удушению России показала свою обреченность. По его словам, страна успешно адаптируется к навязанным «нелегитимным практикам», расширяет собственный танкерный флот, развивает инструменты страхования и переориентирует поставки на более динамичные рынки.

«В стремлении хоть как-то навредить России местные власти готовы «стрелять себе в ногу», подстегивая новую волну топливной инфляции в Соединенных Штатах. Вашингтону стоило бы задуматься о том, что упрямое продвижение нерыночных и незаконных инструментов грозит обернуться против экономики самих США и простых американцев», — добавил Антонов.

При этом накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал потолок цен на нефть РФ полезным и жизнеспособным инструментом. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что российская нефть продается в мире по цене выше $60 за баррель, установленной в качестве предельной.

Ранее, 27 сентября, американский политолог Джон Миршаймер отметил, что решение США наложить санкции на Россию стали серьезным просчетом, так как такая политика оттолкнула от Америки весь мир.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. Тогда президент России Владимир Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит стоимости на нефть.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. Так, были согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.