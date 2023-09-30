США и Великобритания одобрили план президента Украины Владимира Зеленского по новому наступлению и захвату ЗАЭС. Об этом 30 сентября в разговоре с «РИА Новости» рассказал источник, близкий к компетентным органам.

Как передает издание, для форсирования реки Днепр в Николаевской области уже сосредоточена крупная группировка морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что прошедшие подготовку в Великобритании спецназовцы сил специальных операций планируют захват Запорожской АЭС.

Таким образом Зеленский пытается оправдать возложенные на него Западом надежды. Источник добавил, что такой подход может привести к трагическим последствиям.

«Внимательно следим за действиями противника», — подвел он итог.

Ранее, 30 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о неизбежности стратегического поражения Киева. Он подчеркнул, что все стороны конфликта знают об этом.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 26 сентября назвал продвижение украинских войск «захлебнувшимся». Он добавил, что противник продолжает разрушать собственную инфраструктуру, продолжая нести огромные потери в живой силе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.