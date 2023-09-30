Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной

Румыния стянула дополнительные силы к совместной с Украиной границе. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в районе приграничных деревень на Дунае, расположенных через реку от Украины, появились румынские системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, там же были развернуты дополнительные военные наблюдательные пункты и выставлены патрули.

Бухарест объяснил это решение «возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в этом регионе». В частности, высказываются опасения из-за того, что конфликт на Украине, предположительно, может затронуть территорию Североатлантического альянса.

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что румынские власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной новые фрагменты беспилотников.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр 6 сентября заявил, что около уезда Тулча были найдены обломки, вероятно, военного беспилотника. Он отметил, что их обнаружили на границе с Украиной. Далее в ведомстве сообщили об обнаружении в уезде Тулча обломков беспилотников 9 и 13 сентября.

Британская газета Express в связи с произошедшим написала, что российские удары по территории Украины рядом с Румынией, входящей в НАТО, вызвали беспокойство у военно-политического блока. Издание со ссылкой на публикации в Сети предположило, что беспилотники могли попасть на территорию Румынии после удара РФ по украинским портам в Рени и Измаиле Одесской области — оба города находятся рядом с румынской границей и расположены на реке Дунай.

При этом 28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у Североатлантического альянса нет доказательств того, что при инциденте с падением дронов в Румынии атака беспилотниками была совершена со стороны России.