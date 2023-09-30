Онколог Погребняков: эффективность нового препарата от рака достигает 100%

Эффективность нового российского препарата для лечения онкологии может достигать 90–100%. Об этом 29 сентября сообщил «РИА Новости» врач ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков.

По его словам, препарат может применяться при лечении пациентов, у которых есть опухоли ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

Также врач подчеркнул, что у препарата есть ряд аналогов, опыт применения которых учли при разработке. Он указал, что лекарство хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов. Однако противопоказанием к его применению является порфириновая болезнь.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке и начале выпуска уникального препарата для лечения онкологических заболеваний. По его словам, вещество накапливается в опухолевых клетках, после чего активируется светодиодным или лазерным излучением. На ранних стадиях заболевания этот препарат поможет избежать хирургических вмешательств. Предприятие, по словам Собянина, намерено выпускать до 40 тыс. флаконов ежегодно.