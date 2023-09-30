Терапевт назвала меры для предотвращения осенней простуды в офисе

Врач-терапевт клиник «Атлас» Галина Аксенова 30 сентября рассказала о правилах для поддержания иммунитета в условиях офисной работы.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что регулярное проветривание помещения в течение 10–15 минут каждые 3–4 часа поможет снизить вероятность распространения микробов. Поверхность рабочего стола надо обрабатывать влажной тряпкой, пропитанной антисептиком. Следует аккуратно обращаться с предметами общего пользования, например чайником, микроволновкой, дверными ручками. После их использования надо помыть руки. Также лучше не пользоваться вещами коллег, избегать рукопожатий, нажимать на кнопки лифта локтем или карандашом.

Мытье рук и их обработка антисептическим средством каждые три часа тоже эффективно защищают от микробов. А для защиты кожи рук от постоянного воздействия воды и антисептиков Аксенова посоветовала пользоваться увлажняющим кремом.

По словам врача, каждые три часа стоит промывать нос физиологическим или солевым раствором для уничтожения микробов с поверхности слизистой оболочки.

Как подчеркнула Аксенова, следует стараться не дотрагиваться до лица грязными руками, так как на руках находятся микробы, которые могут проникнуть в слизистые оболочки и спровоцировать инфекционный процесс.

Кроме того, врач рекомендовала для крепкого иммунитета высыпаться и правильно питаться.

Ранее, 8 сентября, врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок дал советы, как защититься от инфекции в офисе, если заболел один из сотрудников. По его словам, следует надеть маску. Также он порекомендовал проводить дезинфекцию воздуха и проветривать помещение. Если окна всегда закрыты, это может увеличивать риск заражения от заболевшего коллеги.