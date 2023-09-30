Синоптик спрогнозировал похолодание в начале октября в Центральной России

После аномально теплого сентября в центральных регионах России многие начинают строить неоправданные ожидания по погоде в октябре. Такое мнение выразил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.

«Все ждут, что он (октябрь. — Ред.) повторит результаты прошлых месяцев, и температура окажется на два–три градуса выше нормы», — считает Шувалов.

Тем не менее он утверждает, что в октябре погода будет соответствовать климатической норме.

Похолодание начнется уже в начале месяца, а затем продолжится.

Синоптик предупреждает, что в 20-х числах температура воздуха может опуститься ниже нормы. Например, в Москве в это время будет около +5,8 градусов.

30 сентября Гидрометцентр сообщил, что в субботу аномальное тепло в столице еще сохранится и составит примерно +23 градуса. Ночью ожидается +11 градусов. Небо может немного затянуть облаками, но без осадков. Атмосферное давление составит 745–749 мм ртутного столба.

Ранее, 29 сентября, погода в Москве почти достигла исторического максимума. До рекордных значений не хватило всего 0,1 градуса.