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Синоптик пообещал супертепло в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Температура на 5–9 градусов выше нормы ожидается в ближайшие дни в Архангельской, Пензенской, Кировской, Вологодской областях, в Татарстане, Якутии и ряде других регионов России. Об этом 30 сентября рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6–8 градусов, а в Черноземье — на 5–7 градусов. Это значит, что на севере округа будет +17…+23 градуса, на юге +23…+26 градусов», — отметил специалист.

В Северо-Западном федеральном округе он тоже прогнозирует супертепло. По его словам, погода выше нормы на 7–8 градусов будет в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Воздух прогреется до +17…+19 градусов.

Летние температуры сохранятся и в Приволжском федеральном округе.

Вильфанд сообщает о 25-градусном тепле в Пензенской области. В Ульяновской, Кировской областях, Марий Эл и Татарстане будет до +24 градусов.

В регионах Уральского федерального округа супертепло сохранится с 1 по 5 октября. Климатическая норма будет превышена на 7–9 градусов и составит +18 градусов. В Якутии аномалия достигнет плюс 10–12 градусов.

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Ранее, 29 сентября, Вильфанд отметил максимально близкую к рекордным значениям погоду в Москве. Воздух прогрелся до +23,2 градуса, на 0,1 градус меньше рекорда. После такого теплого дня в столицу постепенно начнет приходить холод.

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