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Косметолог перечислила главные ошибки при лечении акне

Врач Томс назвала выдавливание прыщей главной ошибкой при лечении акне
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Фото: Freepik.com
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Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс 30 сентября назвала выдавливание прыщей главной ошибкой при лечении акне.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что это может спровоцировать еще большие высыпания, увеличив их количество и воспаление. После чего также велика вероятность появления постакне и рубцов.

Томс отметила, что чрезмерное агрессивное очищение кожи также является ошибочным при акне. Это может привести к пересушиванию кожи, повреждению защитного барьера и, как следствие, обезвоженности.

По словам косметолога, прекращение лечения раньше времени также может провоцировать обострение. В среднем оно занимает 6–12 месяцев, в зависимости от тяжести процесса.

Кроме того, Томс призвала не заниматься самолечением акне, поскольку ошибки, совершенные при этом, могут привести к сухости и истончению кожи. После этого врачу придется работать не только с высыпаниями, но и с расширенными сосудами и обезвоженностью, что значительно замедлит процесс лечения.

Косметолог посоветовала не отказываться от SPF, поскольку солнце только провоцирует фотостарение, усиливает сосудистый рисунок, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию. Это лишь усиливает высыпания.

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Ранее, 18 сентября, врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова рассказала, что возникновению акне могут способствовать молоко, газировка и белый хлеб.

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