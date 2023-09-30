Анна Асти устроила бал в честь запуска лейбла и выхода альбома

Певица Анна Асти 29 сентября провела бал в Петровском путевом дворце в Москве, который был посвящен запуску лейбла Fenix Music и выходу ее нового альбома «Царица».

Гостей мероприятия встречали камерный оркестр, живые музыканты и ковровая дорожка. На дворцовой сцене возведенного в XVIII веке памятника русской неоготики Асти исполнила песни из нового альбома.

«Страх и волнение прошли после того, как я вышла на сцену и ушла оттуда. Сейчас есть огромная гордость. Мы сделали очень многое. Я смотрю на свою команду — они фантастические, они такие крутые. Мы все дико волновались, нас трясло перед сценой. Но мы вышли, отработали», — поделилась Анна Асти после выступления.

Асти и ее команда открыли собственный лейбл Fenix Music 27 сентября. Его генеральным директором стал бывший коммерческий директор Universal Music Group Сергей Красненко. В настоящий момент контракты с лейблом подписали Лолита, Элджей, Коста Лакоста, ST, Найк Борзов, Shortpаris, RSAC, «Щенки» и другие музыканты.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что певица Кайли Миноуг выпустила первый за три года альбом. Песни с нового диска певицы сразу ворвались в мировые чарты. Несколько треков уже заняли первые строчки хит-парадов. Фанаты называют альбом поп-волшебством.