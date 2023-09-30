Миротворцы РФ доставили более 15,5 т муки в Степанакерт

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что для возобновления работы хлебопекарни в Степанакерте и выпуска хлебобулочных изделий для мирных жителей близлежащих населенных пунктов военнослужащие российского миротворческого контингента доставили на территорию предприятия более 15,5 т муки.

Также расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского миротворческого контингента продолжается мониторинг текущей обстановки. Нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано.

«Российским миротворческим контингентом выполняются задачи по ведению мониторинга обстановки с помощью комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10». Задачи выполняем в условиях горной местности со сложным рельефом днем и ночью», — рассказал командир расчета.

Как подчеркнули в военном ведомстве, российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах России продолжать помогать Нагорному Карабаху.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт 12 т гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха. В доставленную гуманитарную помощь вошли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

28 сентября Песков указал, что Россия внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, особенно за гуманитарным аспектом. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российские миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Он отметил, что сейчас важно обеспечить жителей региона, которые решили покинуть его, нормальными условиями жизни.

Лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После того как документ вступит в силу, населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.