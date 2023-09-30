Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов 29 сентября заявил, что скандал вокруг приглашения в канадский парламент нациста показал сохранение исторической памяти.

«Мир еще не утратил историческую память и не позволил настолько нагло и открыто искажать события Второй мировой войны», — приводит его слова Telegram-канал российской дипмиссии.

Как отметил Гатилов, в Канаде прекрасно понимали, кого они привели в парламент. По его словам, там решили воспользоваться «разгулом русофобии на Западе», чтобы продолжать переписывание истории и обеление бывших украинских нацистов, представляя их как «борцов за независимость». Однако резонанс и масштаб возмущения получился настолько большой, что Оттава только успевает «посыпать голову пеплом», указал Гатилов.

«Могу представить, как занервничали на этом фоне националисты в Латвии и Эстонии, героизирующие своих легионеров «Ваффен СС». Самое время обратить внимание мировой общественности на чествования нацистов и коллаборционистов в странах Прибалтики», — добавил постпред.

По его мнению, участь ушедшего в отставку спикера палаты общин Канады Энтони Роты послужила «хорошим уроком для желающих повторить столь наглую выходку».

23 сентября 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

На следующий день спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Позднее, 28 сентября, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Также в парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования нациста. Премьер-министр Канады вел себя некорректно, когда попытался отмолчаться после скандала и переложить ответственность на других. Кроме того, Трюдо выдвинули обвинения в связи с тем, что он попросил своих сторонников взять на себя вину вместо него.

В этот же день зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» заявил, что после чествования участника дивизии СС «Галиция» власти Канады должны извиниться перед Россией, а также перед всеми странами, пострадавшими от действий фашистов.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.