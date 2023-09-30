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Белый дом назвал Польшу «огромной» помощницей Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Польша по-прежнему оказывает огромную помощь Украине, несмотря на официальный отказ Варшавы от поставок вооружений Киеву. Об этом 29 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Польша оказывает огромную помощь Украине на множестве различных уровней», — сказал он.

Представитель американской администрации выразил исключительную благодарность польским властям за оказание помощи Украине.

Отмечается, что усилия Варшавы состоят в том числе в координации поставок западной помощи Киеву.

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20 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину, поскольку современная военная техника нужна внутри страны. Страна проводит модернизацию и наращивает потенциал армии, стремясь стать одной из сильнейших стран Европы за короткий срок.

Между тем 30 сентября стало известно о размещении на территории Польши бронетанковой бригады США, состоящей из 4,8 тыс. военных, для постоянного базирования. Власти называют такой шаг приоритетным инвестированием. Решение о создании американской базы стало следствием подписания польско-американского соглашения в 2022 году.

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