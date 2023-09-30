ВСУ обстреляли гостиницу Paradise под Горловкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу Paradise в населенном пункте Корсунь, в которой находился мэр Горловки Иван Приходько. Об этом 29 сентября сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Отмечается, что поселок находится в 15–20 км от линии фронта между Енакиево и Горловкой.

В здании также проживали строители, которые помогают в восстановлении города. О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, обстрел велся снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. В здание гостиницы попали две ракеты.

Ранее в этот день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ракета ВСУ попала в здание гостиницы в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Жертв нет.

ВСУ ведут обстрел территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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