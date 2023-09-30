В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

В Таллине, столице Эстонии, оштрафовали мужчину за использование наклейки «Я — русский» на стекле автомобиля. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры полиции на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что фотографии черного автомобиля BMW с надписями на русском языке стали появляться в Сети в середине сентября. На заднем стекле машины было написано «Я — русский», а под боковым стеклом водителя — «Отряд по борьбе с нацизмом». Местные жители обращались в полицию с просьбой найти водителя машины и депортировать его в Россию.

Позднее владелец автомобиля начал призывать других жителей последовать его примеру.

«Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки «Я — русский», «Отдел по борьбе с нацизмом», «Сила в правде» и прочими», — заявили в полиции.

Как следствие, на дорогах эстонской столицы появились десятки машин с подобными надписями.

«За разжигание вражды полиция наказала его штрафом в размере €500. Если мужчина не изменит поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что такие наклейки, а также эмблемы российской армии в виде медведя являются провокациями и якобы направлены «на раскол общества и создание напряженности».

Ранее, 18 апреля, Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждаются репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.

Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств. В тексте документа также говорилось, что в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении длительного времени «проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским», а в самих странах русофобия, травля детей в школах, преследование журналистов, а также подмена исторических фактов стали нормой.

Кроме того, 10 сентября в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза (ЕС) на зарегистрированных в РФ автомобилях. Это будет трактоваться как запрещенный импорт. Отмечалось, что запрет затрагивает как личные, так и используемые в коммерческих целях легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки до 10 человек.

К настоящему времени запреты на въезд российских автомобилей ввели Польша, Эстония, Латвия, Литва, Германия и Финляндия.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.