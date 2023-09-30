Онколог оценил эффективность нового российского препарата от рака

Заведующий отделением, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, кандидат медицинских наук Игорь Погребняков 29 сентября заявил, что эффективность нового отечественного препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света может достигать 100%.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90–100%», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Погребняков, средство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве. По его словам, данный вид препаратов хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.

При этом он уточнил, что противопоказанием к его применению является порфириновая болезнь. Однако она редко встречается в России, заверил Погребняков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице разработали и начали выпускать уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. По его словам, пациенту вводится препарат, который накапливается в опухолевых клетках, после чего активируется светодиодным или лазерным излучением. В результате новообразование практически полностью разрушается. На ранних стадиях заболевания этот препарат поможет избежать хирургических вмешательств. Предприятие, по словам Собянина, намерено выпускать до 40 тыс. флаконов ежегодно.