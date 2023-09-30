В Польше создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США

Польша создает постоянную базу для размещения бронетанковой бригады США на 4,8 тыс. военных в городе Свентошув. Об этом 29 сентября сообщил директор Департамента инвестиционной программы НАТО Дариуш Мендрала.

«Предусмотрено создание условий для постоянного базирования бронетанковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и рассматриваются как приоритетные. Это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры на 4,8 тыс. солдат», — приводит его слова агентство PAP.

Отмечается, что в настоящий момент в районе Свентошува в качестве более крупных инвестиций создаются три временные базы, которые смогут разместить до 3,6 тыс. американских военнослужащих и военную технику. По словам Мендралы, они будут использоваться вахтовым методом в качестве промежуточной базы для быстрого приема, пребывания, оснащения и дальнейшего перемещения сухопутных войск.

«Это инвестиция, ставшая результатом польско-американского соглашения, подписанного польским правительством в 2022 году. Это соглашение об усилении военного сотрудничества между Польшей и США», — указал Мендрала.

Ранее, 25 сентября, США подписали соглашение с Польшей о выделении кредита Варшаве на $2 млрд для модернизации обороны и вклада в укрепление восточного фланга НАТО.

11 сентября Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $4 млрд.

США 21 августа также одобрили возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму $12 млрд.

До этого, 28 июля, газета The Globe and Mail написала, что НАТО планирует построить новую военную базу для ремонта боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от польского города Жешув, расположенного в 100 км от украинской границы.