В разработку запустили экранизацию о трагедии на батискафе «Титан»

Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу нового художественного фильма. Об этом 29 сентября сообщает Deadline.

Отмечается, что съемками займется студия MindRiot Entertainment, ранее представившая документальный фильм Salvaged («Спасенные») о затонувшем судне.

Авторы хотят рассказать о подготовке к погружению, а также о том, что происходило во время и после исчезновения подводной лодки с радаров.

«Фильм не только отдаст дань участникам крушения субмарины и их семьям, но и послужит поводом осмыслить тревогу о том, что сейчас собой представляют СМИ. Правда — это самое важное. И мир имеет право на правду, а не на лакомые кусочки, которые пихают нам в глотки те, кто ищет своих пяти минут славы», — приводит слова одного из сценаристов фильма юрист Джонатан Кизи.

19 июня OceanGate Expeditions заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем во время путешествия к месту кораблекрушения «Титаника». Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

На борту находились пять человек, среди которых были британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня было отмечено, что у корпуса батискафа были технические проблемы, в частности, он демонстрировал признаки циклической усталости.