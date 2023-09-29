WSJ узнала об исчерпании ВСУ запаса ракет для РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали изначальный запас ракет систем залпового огня (РСЗО) «Град» из-за низкой точности. Об этом 29 сентября сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что Украине требуется очень много боеприпасов для «Градов», так как у них низкая точность попадания. По мнению аналитиков, изначальные запасы Украины уже иссякли.

Согласно информации газеты, по состоянию на начало сентября США поставили 60 тыс. ракет калибра 122 мм для системы «Град», но в августе часть украинских подразделений была замечена с пустыми установками. Кроме того, ВСУ пытались сохранять боеприпасы и избирательно относиться к цели.

Как указало издание, Киев в пополнении своих запасов для РСЗО зависит от других стран.

Ранее в этот день военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают трудности с поставками боеприпасов, провизии и медикаментов для своих подразделений восточнее Оскольского водохранилища на купянском направлении.

24 сентября стало известно, что артиллерия группировки войск «Днепр» уничтожила склад техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, обнаруженный разведкой в поселке Шляховое Херсонской области. Сгорели несколько пикапов с РСЗО, орудие М777, ликвидировано до 20 боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».