Американский журналист Клейтон Моррис был шокирован кадрами массовой сдачи в плен боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 сентября он заявил на YouTube-канале Redacted.

«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, <...> западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — заявил он.

Как отметил Моррис, командиры ВСУ могут убить своих же военнослужащих за отказ идти в бой. При этом российская армия обращается с военнопленными должным образом, в связи с чем можно наблюдать такие массовые сложения оружий боевиками ВСУ, подчеркнул он.

Журналист указал, что это всё происходит на фоне тотальной нехватки живой силы в рядах ВСУ, из-за которой на Украине призывают даже женщин.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. По его словам, в среднем за один день в плен добровольно сдаются от двух до пяти бойцов Украины.

27 сентября сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

Тогда же стало известно, что группа бойцов ВСУ на направлении Сватово – Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесла с собой ящики с боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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