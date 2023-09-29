В Нижегородской области мужчина облил свою сестру бензином и поджег
В Нижегородской области 55-летний мужчина поссорился со своей сестрой, после чего облил ее бензином и поджег. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Инцидент произошел накануне, 28 сентября, в доме по улице Турбинная города Заволжье. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали брата погибшей. Он признал свою вину в содеянном.
В ближайшее время мужчине будут предъявлены обвинения. Как отмечается на сайте ведомства, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).
Ранее, в июне, житель Санкт-Петербурга облил бензином и поджег 85-летнего пенсионера. Пожилого мужчину с ожогами половины тела доставили в реанимацию в шоковом состоянии. Врачи диагностировали ожоги около 50% тела. На 52-летнего злоумышленника прокуратура составила протокол.