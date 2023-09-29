Российские военные раздали в Сирии 5,4 т продовольствия

Российские военные провели две гуманитарные акции по раздаче продовольствия среди мирного населения в Сирии. Об этом 29 сентября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Хан-Туман провинции Алеппо и Насрия провинции Дамаск, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,4 т», — сказал он на брифинге.

Кулить также сообщил, что за последние сутки авиация и беспилотники американской коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Также было зафиксировано 11 нарушений протоколов деконфликтации, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Накануне Кулить сообщил, что Воздушно-космические силы России поразили производственные цеха и места хранения беспилотников террористов, а также их подземные укрытия в сирийской провинции Идлиб.