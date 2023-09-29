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Путин обвинил «золотой миллиард» в эксплуатации финансовой системы мира

Путин заявил, что финансовая система мира обслуживает лишь «золотой миллиард»
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин 29 сентября заявил, что современные финансово-кредитные отношения в мире выстроены так, что они обслуживают исключительно интересы так называемого «золотого миллиарда».

«Руководители этих стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением», — сказал он в ходе конференции Россия – Латинская Америка.

Как отметил российский президент, речь идет в том числе и о технологическом и информационном положении таких стран.

По его словам, страны «золотого миллиарда» внедряют в сферу финансово-экономической деятельности такие правила, которые обслуживают их интересы, хотя выглядит всё «благообразно». Путин указал, что поиск решения сложившейся ситуации осуществляется в том числе в рамках БРИКС.

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Ранее, 21 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роль стран международного объединения БРИКС (BRICS) с течением времени будет возрастать в вопросах решения глобальных проблем. По его словам, объединение стран наглядно демонстрирует возможность построить диалог в условиях недискриминационной многополярности.

23 августа Путин сказал, что Запад использует свои «правила» в корыстных целях, а сами эти правила являются «колониализмом в новой упаковке». Он подчеркнул, что страны «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден.

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