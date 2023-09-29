Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево ДНР

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в здание гостиницы в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 сентября в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <… > Жертв нет», — сообщил он.

По его словам, украинские боевики пытались испортить празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией, однако у них ничего не получилось. Он добавил, что в новых регионах продолжится восстановление городов.

Ранее, 28 сентября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при подрыве на мине «Лепесток» в Кировском районе города пострадала женщина. Кроме того, в направлении Куйбышевского и Петровского районов ВСУ было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.

До этого, 27 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики нанесли удары по Кировскому, Киевскому, Петровскому районам Донецка, а также по Горловке. Один из снарядов попал в жилой дом Кировского района, в результате погиб мирный житель, а его супруга была тяжело ранена.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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