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Вокалист «Аффинажа» ответил на шутку о краже прически

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Вокалист рок-группы «Аффинаж» ответил на шутку о «краже» прически у гитариста The Cure Роберта Смита. Об этом он рассказал 29 сентября в шоу «Соль» на РЕН ТВ.

Во время обсуждения творчества «Аффинажа», который не повторяет западную музыку, ведущий программы рэпер Рич отметил, что Калинин позаимствовал прическу у Смита.

«Ранний Роберт Смит так, да, выглядел? Мне кажется, я красивее», — ответил вокалист.

При этом бас-гитарист Сергей Шиляев отметил, что Калинин скорее похож на певца Джорджа Майкла.

Группа «Аффинаж» посетила музыкальное шоу «Соль» на РЕН ТВ и не только выступила на сцене, но и рассказала о своих поклонниках и конфликтах с коллегами. В активе группы уже шесть альбомов, десятки музыкальных проектов с другими исполнителями — от кантри-рэперов до рок-групп альтернативной волны.

Смотрите обновленное легендарное шоу «Соль» на сайте проекта или в эфире РЕН ТВ в ночь с пятницы на субботу в 00:00, а также на сайте канала.

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