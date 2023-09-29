Ущерб от изъятия грунта вдоль реки Усмань превысил 415 млн рублей

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после изъятия грунта вдоль реки Усмань, ущерб от которого превысил 415 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, неустановленными лицами, в том числе на особо охраняемой природной территории (ООПТ), проведены мелиоративные работы по выемке природного грунта, в результате чего сформированы углубления до уреза воды в реке Усмань, в том числе в пределах ее береговой линии», — говорится в сообщении ведомства.

Получившиеся углубления сейчас заполнены водой, а извлеченный грунт находится на земельных участках в границах ООПТ и водоохранных зон. Ущерб, нанесенный природе, составил более 415 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, повлекшее иные тяжкие последствия».

Как уточняет ИА «Абирег», в ходе осмотра места происшествия следователи СК и сотрудники УФСБ России по Воронежской области выявили факт продолжения работ вдоль реки и изъяли задействованную спецтехнику. Сейчас они устанавливают владельца техники и заказчика незаконных работ. Расследование уголовного дела продолжается.