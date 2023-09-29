Захарова назвала неприемлемым проявление русофобии в Швеции

Россия считает неприемлемым проявление русофобии в таком демократичном и правовом государстве, как Швеция. Об этом 29 сентября заявила официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова.

«Новая волна пропагандистской русофобской кампании в Швеции направлена в том числе против российских соотечественников, которых в этой скандинавской стране проживает не менее 20 тыс. человек. <…> Считаем подобное положение дел неприемлемым для любого демократического и правового государства», — приводит ее слова сайт ведомства.

Захарова сообщила, что власти страны отказали в бюджетном финансировании объединениям российских соотечественников в Швеции, которые на протяжении многих лет вели широкую гуманитарную и образовательную деятельность. В связи с этим они были вынуждены принимать решения о самороспуске.

Также 27 февраля в Карлсвике был зафиксирован факт осквернения памятника советским военнопленным, которые содержались в находившемся на этом месте лагере для интернированных.

«Эти возмутительные факты были акцентированы в беседе с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в ходе встречи в МИД России. Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации», — заявила Захарова.

Ранее, 27 сентября, Шведский футбольный союз сообщил, что организаторы чемпионата Европы по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет не допустят российскую сборную до участия в турнире. Союз привержен позиции о недопустимости участия российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях.