Бывшие футбольные фанаты рассказали о боях на бахмутском направлении

Бывшие футбольные фанаты, которые теперь входят в добровольческий батальон «Эспаньола» и отражают «накаты» противника на передовой, 29 сентября рассказали «Известиям» об обстановке на бахмутовском направлении.

«У нас есть артиллеристы, разведчики, снайперские группы, подразделения РЭБ (радиоактивной борьбы. — Ред.), группы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.). Держим оборону на южном фланге бахмутского направления. Отбиваем накаты», — рассказал командир «Эспаньолы» с позывным Испанец.

В недалеком прошлом молодые люди принадлежали к разным группировкам, каждая из которых поддерживала свою футбольную команду. Так, в подразделении есть два участника спецоперации с позывными Туман и Фанни — фанаты московского «Спартака», а также боец с позывным Фидель — болельщик волгоградского «Ротора». Однако теперь бывших фанатов объединила общая цель.

«Выполняю любую работу. Могу снаряды подносить, могу наводить. Даже мытье посуды приближает нас к победе», — поделился Туман.

Он рассказал, что в своем околофутбольном прошлом вел бои с другими группировками по договоренности.

«Но теперь мы все вместе, идем к общей цели. Хотя есть один кабинет, куда я ни ногой. Там висит флаг ЦСКА. Когда захожу туда — чувствую опасность», — добавил Туман.

Другой футбольный фанат Фидель с девяти лет не пропускал ни одного матча. Сегодня на его плечах обеспечение артиллеристов: подвоз боекомплектов и продуктов.

«Работа сложная, особую угрозу представляют дроны-камикадзе. Поэтому стараемся все передвижения производить ночью», — говорит военный.

Днем ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу танкового батальона «Август» в зоне спецоперации. По словам военкора, сейчас фронту требуется от танкистов ювелирная работа по поражению пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее, 27 сентября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу расчетов реактивных систем залпового огня «Град» добровольческого корпуса отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) «Ветераны» в зоне спецоперации. По словам бойцов, по размытым дождем дорогам на стрельбу они выдвигаются непосредственно на самой машине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».