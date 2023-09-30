Навстречу интеграции

30 сентября 2022 года произошло важнейшее событие последних десятилетий — домой, в Россию, на основе свободного народного волеизъявления вернулись исконно русские территории, которые сегодня составляют Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Сегодня много говорится о политике, суверенитете самоопределении. Я же хочу поговорить об экономике.

Что представляют собой новые (а точнее, вновь вернувшиеся) российские регионы?

Это промышленные субъекты с преимущественно тяжелой индустрией: черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, химическая промышленность. По своим экономическим показателям они стабильно входили в группу сильнейших. На их территории расположены крупнейшие запасы каменного угля. Это важнейший сырьевой ресурс, по своему качеству считающийся одним из лучших в мире. Сильны они были и своим сельским хозяйством. При этом благоприятные природно-климатические условия позволяли эффективно развивать в них пищевую промышленность любых направлений.

Донбасс — регион, традиционно славящийся угольной, металлургической, химической промышленностью, сельским хозяйством, электроэнергетикой. Он привлекал не только бизнесменов и промышленников. Рациональным использованием ресурсов Донецкого угольного бассейна заинтересовался великий русский химик Дмитрий Менделеев, именно его исследованиям принадлежит разработка плана развития Донецкого угольного бассейна, начиная от особенностей разработки и добычи руды, заканчивая экономикой региона и логистическими решениями, в том числе постройки железной дороги Украины.

Увы, но за годы их нахождения в составе они использовались исключительно как ресурсный придаток. В итоге, лишенные инвестиций, ДНР и ЛНР уже к 2014 году растеряли весь свой потенциал. Богатейшие регионы, в которые некогда были готовы ехать со всего Союза, по уровню жизни населения оказались одними из самых бедных. До начала геноцида народа Донбасса со стороны украинского руководства, начавшегося после майдана 2014 года, регионы, вошедшие 30 сентября 2022 года в состав России, обеспечивали Украине свыше трети всего промышленного производства государства и свыше 20% от валового внутреннего продукта.

Сегодня это регион, производящий широкий диапазон продукции черной металлургии, начиная от добычи угля и железной руды, заканчивая производством стали и разнообразного металлопроката. С учетом широкого развития машиностроения во всей России дополнительные производственные мощности и новые поставщики создадут мультипликативный эффект экономическому росту страны. Погодные условия и структура почв позволяет местным сельхозпроизводителям получать богатый урожай, а с учетом роста спроса на российское зерно в мире регион способен обеспечивать себя и направлять на экспорт зерно и масличные культуры.

Экономический потенциал региона связан не только с промышленным производством и сельским хозяйством, но и со значимым научным потенциалом. Какой педагог не знает систему эффективного обучения великого донецкого ученого Виктора Шаталова? Вообще научный потенциал, а также система высшего и общего образования, сформированная в советские годы, позволила региону поддерживать уровень развития человеческого потенциала даже в условиях блокады со стороны Украины в течение долгих восьми лет.

За годы, когда регионы входили в состав Украины, они использовались как ресурсный придаток с минимальными инвестициями. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача — восстановить утраченное. Но сделать это нужно на качественно новом уровне, внедряя самую современную технику и технологии, так, чтобы в итоге их конкурентоспособность оказалась достаточной для доминирования на мировых площадках.

В связи с этим очень важно организовать поддержку интеграции экономики регионов в экономику Российской Федерации. Причем эту интеграцию важно осуществлять не только на основе создания экономических и логистических производственных и торговых цепочек, но и с помощью максимального вовлечения молодежи. Уже сегодня они участвуют в проектах Росмолодежи, президентской платформы «Россия — страна возможностей», Агентства стратегических инициатив и множества других.

Вузы также активно включаются в эту работу. Организуются совместные проекты, конференции и мероприятия. Университеты направляют партнерам из новых субъектов учебники и методические пособия. Также активно развивается олимпиадное движение. Так, со 2 по 6 октября на базе федеральной территории «Сириус» пройдет финал Международной олимпиады по финансовой безопасности, в которой впервые примут участие школьники и студенты новых субъектов России. Такие активности позволяют сформировать у молодежи гражданскую позицию по развитию своей малой родины и вовлекают их в процессы развития всей России.

Планомерная работа как общества, так и государственных органов всей России поможет быстрой интеграции жителей новых субъектов Российской Федерации, тем самым укрепив и расширив потенциал развития человеческого капитала страны в целом. Безусловно, это потребует много времени, сил и средств. Но я уверена, что это вполне оправдает себя.



Автор — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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