В России начинается маркировка БАДов, антисептиков и медизделий

В России с 1 октября стартует маркировка БАДов, антисептиков, кресел-колясок и медизделий. Как сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), ранее в этих группах товаров проходили масштабные эксперименты, которые дали возможность каждой отрасли подготовиться к нововведениям заранее.

«Еще до введения обязательных требований по маркировке БАДов в системе «Честный знак» зарегистрировалось в 2,8 раза больше импортеров, чем было зафиксировано в едином реестре ЕЭК. Такие цифры свидетельствует, что бизнес заинтересован в маркировке и тренд на обеление задан», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Как сообщили в пресс-службе организации, на сегодня в государственной системе маркировки зарегистрировалось более 10,8 тыс. участников оборота (из них 845 производителей и 738 импортеров) и оформлено более 18,2 тыс. карточек товаров. В настоящее время в обороте находится более 10,6 млн легальных БАДов с кодами маркировки.

По данным НИУ ВШЭ, объем незаконного оборота БАДов в 2022 году составил 466 млн упаковок, или около 45%. Эксперты прогнозируют, что введение обязательной маркировки БАДов и обеление рынка приведет к увеличению доходов легальных производителей до 5,4 млрд рублей в год, а доходы государственного бюджета вырастут на 2 млрд в год.

Если говорить о производителях антисептиков, то в системе зарегистрировано более 14 тыс. участников оборота, в том числе 376 производителей и 431 импортер. По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконных антисептиков на рынке превышает 50%, а введение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафакта на этом рынке и приведет к увеличению доходов легальных производителей до 0,7 млрд рублей.

Что касается медизделий и кресел-колясок, то систему маркировки прошли более 7,4 тыс. участников оборота, среди которых 227 производителей и 638 импортеров. За последние несколько лет в России, по данным Минздрава РФ, возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции.