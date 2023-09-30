В России обнаружили сосиски с когтями крыс. Данный товар выпускался под брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы». Это следует из предостережения Роспотребнадзора, размещенного в Едином реестре проверок Генпрокуратуры РФ от 19 сентября.

«В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов, перенаправленные в наш адрес управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, по вопросу приобретения некачественной продукции (сосиски «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы, производства ЗАО «Стародворские колбасы» г. Владимир) в котором усматривается нарушение требований технических регламентов», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

«К сожалению, в условиях моратория на проверки предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Это означает, что туда может поступать не только некачественное сырье, но и в саму продукцию могут попадать некачественные предметы, а также животные и насекомые. В конечном итоге это выливается в снижение качества продукции и различные инциденты, которые могут навредить здоровью человека», — пояснил зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах.

«Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов.

Ранее в сентябре разгорелся скандал вокруг производителя готовой еды «Грин Бокс» после массового отравления его клиентов. При проверке производственных помещений компании было выявлено невыполнение требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, а также несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений.

Возбуждено уголовное дело, деятельность «Грин Бокс» приостановлена на 60 суток.