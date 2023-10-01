Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе СВО военным

20 военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО), вручили медали «За храбрость» в преддверии Дня Сухопутных войск. Об этом 1 октября сообщает корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Награждение прошло в тыловом районе ЛНР. Медали вручил заместитель командующего группировки войск «Запад».

Эта госнаграда — не первая для некоторых военных. Так, бойца с позывным Орел награждают уже в четвертый раз, а бойца с позывным Болгар — во второй. Первой стала медаль Александра Суворова.

«Я решил связать свою жизнь с военным делом. Меня так воспитали. Где-то лет в 16, когда пало право выбора, я выбрал военную сферу», — рассказывает военнослужащий.

Ранее, по случаю Дня российской гвардии, который отмечается 2 сентября, в ДНР наградили военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), отличившихся в боях в зоне СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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