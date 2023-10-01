От Буратино до Карамзина

Как сделать так, чтобы молодежь новых регионов России не стремилась уехать из родных мест, а получила возможности для личностного и делового развития на малой Родине? Как добиться того, чтобы это развитие было качественным и непрерывным, а его результаты — полноценными? Прежде всего надо, чтобы другие российские регионы пришли в новые со всеми своими возможностями, предложениями и перспективами.

С этой целью Культбригада Москонцерта проехала по новым регионам, рассказывая о перспективах в области предпринимательства и дистанционного образования, которые Москва готова предоставить ребятам, живущим на территориях народных республик. Сентябрьский выезд Культбригады Москонцерта был адресован прежде всего детям и молодежи. В медицинском колледже Геническа вместе с представителями министерства по молодежной политике Запорожской области рассказывали о самом масштабном молодежном событии следующего года — Фестивале молодежи – 2024, о том, как зарегистрироваться для участия, как попасть в волонтерский корпус. Учащимся Донецкого государственного университета имени Куинджи объясняли, как превратить идею в проект, попробовать себя в мероприятиях департамента предпринимательства и инновационного развития и в уникальном чемпионате «Арт Мастерс», где всё бесплатно, всё онлайн, — необходимо только сделать шаг в нужном направлении.

Отношение к официальным мероприятиям в новых регионах еще довольно настороженное, у людей много проблем, и выезды Культбригады не идут ни в какое сравнение с обычными гастролями. Это невероятная плотность программы, постоянные переезды, зачастую по непроходимым дорогам, постоянное эмоциональное и физическое напряжение. И человеческие истории, чаще всего тяжелые.

Несколько месяцев назад мы приезжали с детской программой в глухое село Староласпа под Мариуполем и познакомились там с шестилетней девочкой Надей. Незадолго до этого она потеряла маму, вдвоем с папой живется им непросто. Три собаки, два кота, козы, куры — вот и вся вечно голодная компания. Школа, соседи поддерживают девочку, Культбригада тоже — по мере возможностей. Очень дорожим дружбой с этим маленьким хрупким человечком. Ну а самая большая для нас награда — видеть радость самых разных людей от встречи с искусством, понимать, что мы нужны, и главное — видеть перемены к лучшему.

Шахтерская гимназия — наш давний партнер в ДНР — встретила нас прекрасным ремонтом, обновленным фасадом здания и внутренних помещений и, что невероятно ценно, праздничным настроением. Как говорили многие родители, никакие проблемы, существующие за пределами школьного двора, здесь не ощущаются. Помимо театральной постановки мы привезли литературу и в очередной раз убедились, что не менее ценным подарком для детишек и взрослых остаются книги. Пока в новых регионах ощущается дефицит самых простых изданий, доступных школьникам «большой России». Запросов много, и они разные. Кто-то хочет Стругацких, кто-то — «Историю государства российского» Карамзина. Стараемся в каждый свой приезд эти запросы удовлетворять. Делаем акцент на золотой классике. А с нашим постоянным партнером — фондом Томилина — собираем и привозим книги для вузов: лучшие и доступные учебники. С Музеем Востока и его главой Татьяной Метаксой сделали подборку исторических книг, которую передали в Мариупольский университет.

Но прямая задача Культбригад — это, конечно же, наши театральные выступления и культурно-просветительские программы. Начали мы эту просветительскую поездку с выступлений в Луганской специализированной школе им. Л.М. Лоповка и Луганской академии детства — каждое из этих учреждений имеет богатую историю и известно высочайшим уровнем образования. Спектакль «Браво, Буратино» уже много лет с успехом идет в Москонцерте, и луганские зрители, точно так же как и москвичи, были в восторге от возможности выйти на сцену вместе с артистами. Постановка задумана таким образом, что на каждом представлении несколько ребят получали возможность перевоплотиться в главных героев: их наряжали, выдавали реквизит, и наши замечательные актеры — заслуженная артистка Алла Платова, Ольга Юшкевич, Егор Зябкин, Сергей Слободской, Михаил Антонов — помогали им превратиться в Мальвину, черепаху Тортиллу и других персонажей известной сказки.

Нас ждут в домах культуры, госпиталях, военных частях. Часто именно эти поездки и встречи помогают формировать новые предложения. На этот раз услышали один и тот же повторяющийся вопрос: можно ли сделать программу для женщин? На территориях новых регионов они тянут на себе огромную неподъемную ношу, решая проблемы семей, бизнесов, производств, оставленных мужчинами. Выяснилось, что такие программы нужны по всем направлениям — про психологическую помощь, про формы государственной поддержки, про ЗОЖ, про искусство, словом, про самое разное, но, главное, полезное. Всё это берем в работу.

А один из ближайших проектов Москонцерта будет основан на историях и судьбах конкретных людей из зоны СВО — бойцов, мирных жителей, детей и взрослых. Про людей, с которыми встречаемся, работаем, дружим на территориях новых регионов, хочется рассказывать бесконечно. Они — суть и центр всего происходящего, сверхсила и совесть, с которой сегодня мы соразмеряем свои мысли и поступки.

Автор — генеральный директор Москонцерта, продюсер

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