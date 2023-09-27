Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ

Иран предложил организовать у себя переработку российской пшеницы

0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран предложил организовать у себя переработку российской пшеницы. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Агроэкспорта» 27 сентября по итогам визита российской делегации в Исламскую Республику, в котором приняли участие 34 компании из РФ.

«Россия — крупнейший поставщик пшеницы на иранский рынок. Однако для дальнейшего расширения взаимодействия иранской стороной предложено совместно инвестировать в инфраструктуру и мощности по переработке», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что президент Федерации иранских ассоциаций мукомольной промышленности Хоссейн Яздджерди заявил, что российские компании могут привозить пшеницу в Иран, перерабатывать в муку и экспортировать ее в третьи страны, например в Ирак или Афганистан.

В «Агроэкспорте» отметили, что иранские переработчики зерновой и масложировой продукции предложили российским поставщикам разработать долгосрочную стратегию сотрудничества, которая бы позволила развивать совместные инвестиционные проекты, логистику через Каспийское море, а также решать финансовые вопросы. В качестве примера привели иранскую компанию Golshahd Grain Processing Refinery, которая начала импорт кукурузы из России.

«Сейчас ушло судно из Астрахани, и мы рассчитываем закупать по судну еженедельно. Собираемся импортировать около 1 млн т кукурузы в год, и нам важно найти хороших и надежных поставщиков в России», — подчеркнул руководитель по продажам и маркетингу компании Амиртахер Ширани.

Как сообщили «Известиям» в «Агроэкспорте», российская делегация осмотрела иранское мукомольное предприятие Zar Group, крупного переработчика зерна и лидера на рынке макаронных изделий и муки, а также супермаркет розничной сети SPAR, где изучила особенности выкладки, ассортимент и провела встречу с руководством ретейлера.

Всего в рамках деловой миссии «Агроэкспорта» в Иран состоялось более 280 индивидуальных b2b-встречи между российскими и иранскими компаниями. Также была организована экспозиция отечественных продовольственных товаров, в рамках которой иранские партнеры ознакомились с ассортиментом российской продукции агропромышленного комплекса (АПК).

Экспортная загрузка: производители РФ наращивают поставки продуктов за рубеж
Страны СНГ, Африки и Грузия увеличат закупки мяса, масла и консервов из нашей страны

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи, а также продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте.

В тот же день замдиректора «Агроэкспорта» Андрей Кучеров рассказал «Известиям», что к 2030 году объем поставок российских товаров АПК в Иран может вырасти до $4,5 млрд. По его мнению, есть все возможности нарастить экспорт пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, ячменя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023