Иран предложил организовать у себя переработку российской пшеницы. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Агроэкспорта» 27 сентября по итогам визита российской делегации в Исламскую Республику, в котором приняли участие 34 компании из РФ.

«Россия — крупнейший поставщик пшеницы на иранский рынок. Однако для дальнейшего расширения взаимодействия иранской стороной предложено совместно инвестировать в инфраструктуру и мощности по переработке», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что президент Федерации иранских ассоциаций мукомольной промышленности Хоссейн Яздджерди заявил, что российские компании могут привозить пшеницу в Иран, перерабатывать в муку и экспортировать ее в третьи страны, например в Ирак или Афганистан.

В «Агроэкспорте» отметили, что иранские переработчики зерновой и масложировой продукции предложили российским поставщикам разработать долгосрочную стратегию сотрудничества, которая бы позволила развивать совместные инвестиционные проекты, логистику через Каспийское море, а также решать финансовые вопросы. В качестве примера привели иранскую компанию Golshahd Grain Processing Refinery, которая начала импорт кукурузы из России.

«Сейчас ушло судно из Астрахани, и мы рассчитываем закупать по судну еженедельно. Собираемся импортировать около 1 млн т кукурузы в год, и нам важно найти хороших и надежных поставщиков в России», — подчеркнул руководитель по продажам и маркетингу компании Амиртахер Ширани.

Как сообщили «Известиям» в «Агроэкспорте», российская делегация осмотрела иранское мукомольное предприятие Zar Group, крупного переработчика зерна и лидера на рынке макаронных изделий и муки, а также супермаркет розничной сети SPAR, где изучила особенности выкладки, ассортимент и провела встречу с руководством ретейлера.

Всего в рамках деловой миссии «Агроэкспорта» в Иран состоялось более 280 индивидуальных b2b-встречи между российскими и иранскими компаниями. Также была организована экспозиция отечественных продовольственных товаров, в рамках которой иранские партнеры ознакомились с ассортиментом российской продукции агропромышленного комплекса (АПК).

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи, а также продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте.

В тот же день замдиректора «Агроэкспорта» Андрей Кучеров рассказал «Известиям», что к 2030 году объем поставок российских товаров АПК в Иран может вырасти до $4,5 млрд. По его мнению, есть все возможности нарастить экспорт пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, ячменя.