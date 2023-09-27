Сухая трава на площади 5 га загорелась в Ставрополе

На въезде в Ставрополь со стороны Старомарьевского шоссе на площади 5 га загорелась сухая трава. Об этом 27 сентября сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в 15:24.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение сухой растительности на площади 5 га», — сказано в сообщении.

На данный момент объявлен второй ранг пожарной опасности. Существует угроза возгорания складских помещений. К тушению пожара привлечено 56 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, в конце августа, в Геленджике загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали 47 специалистов и 13 единиц техники. Сообщалось об угрозе перехода огня на жилые дома.