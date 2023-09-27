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Российский бизнес может начать поставки мяса в Иран

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Российский бизнес может начать поставки мяса в Иран. Об этом «Известиям» 27 сентября рассказали в пресс-службе «Агроэкспорта» по итогам визита российской делегации в Исламскую Республику, в котором приняли участие 34 российские компании, заинтересованные в сотрудничестве.

«По словам Дениза Огретена, генерального директора сети магазинов Everest Modern Pars, большой потенциал для наращивания поставок имеет российское охлажденное мясо. Сейчас оно поставляется в Иран из Бразилии, из-за долгой транспортировки и сроков карантина имеет малый остаточный срок годности. Если Россия сможет его увеличить, то это станет большим преимуществом перед импортными и локальными аналогами на иранском рынке», — сообщили в «Агроэкспорте».

Там отметили, что с российской стороны готовность поставлять мясо в кратчайшие сроки выразила российская группа компаний «Дамате».

«Новый завод группы компаний «Дамате» расположен на юге России, в Карачаево-Черкесской Республике. Логистическое плечо от завода до иранской границы составляет два-три дня. Таким образом, мы готовы поставлять свежее халяльное мясо баранины в Иран в кратчайшие сроки», — рассказал директор по экспорту группы компаний «Дамате» Сергей Чернавин.

Кроме того, руководитель Ассоциации мясных компаний Ирана Масуд Расули выразил готовность наладить закупки в России баранины, говядины и живых животных. Как уточняется, в этом товаре заинтересованы и иранские производители Vatan Sausage & Bologna Producer, Mahya Protein и компания-импортер Misagh Tejarat Gharn.

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Накануне замдиректора «Агроэкспорта» Андрей Кучеров сообщил «Известиям», что к 2030 году объем поставок российской продукции агропромышленного комплекса в Иран может вырасти до $4,5 млрд. Как он объяснил, серьезным потенциалом обладает экспорт российского соевого и рапсового масел, зернобобовых, говядины, баранины и мяса птицы.

До этого, 22 сентября, глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан встретились на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН и подтвердили обоюдный настрой на сотрудничество государств в разных областях.

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