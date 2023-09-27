Ежегодный подсчет птиц пройдет в Петербурге

Ежегодный Евразийский учет птиц пройдет в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 1 октября, сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Целью акции является мониторинг птиц в период осенней миграции и привлечение внимания широкой общественности к проблемам пернатых, сообщает телеканал «78».

В подсчете может принять участие любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету и выбрать точку учета или считать всех встреченных птиц в ходе маршрута. После окончания все участники получат электронные именные сертификаты.

В 2022 году в акции приняли участие более 5 тыс. волонтеров и орнитологов из 53 регионов. Они насчитали 146,6 тыс. особей птиц, принадлежащих к 314 видам.