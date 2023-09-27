Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ

Чехия закупит у США 24 истребителя F-35

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Чехии приняли решение заказать у Соединенных Штатов 24 сверхзвуковых истребителя F-35. Об этом премьер-министр страны Петр Фиала сообщил на пресс-конференции в среду, 27 сентября.

Он уточнил, что первые самолеты поставят Праге в 2029 году, а полная партия ожидается к 2035 году, передает RT.

Фиала добавил, что правительство считает одним из главных своих обязательств обеспечение безопасности граждан и в целом всей страны, пишет «Москва 24». Это лучше всего делать путем модернизации армии и ее обеспечения всем необходимым, сказал он.

Ешь, молись, беги: для чего Южную Корею отправили на учения по обороне
И насколько неотвратима война на Корейском полуострове

В настоящее время ВВС Чехии используют 14 истребителей JAS 39 Gripen, которые взяты в аренду в Швеции до 2027 года, а также штурмовики L-159 собственного производства.

Ранее, 13 сентября, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $5,06 млрд, передает НСН.

2 июля сообщалось, что власти Израиля намерены закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35 и сформировать третью эскадрилью из них, доведя общий парк до 75.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023