Чехия закупит у США 24 истребителя F-35

Власти Чехии приняли решение заказать у Соединенных Штатов 24 сверхзвуковых истребителя F-35. Об этом премьер-министр страны Петр Фиала сообщил на пресс-конференции в среду, 27 сентября.

Он уточнил, что первые самолеты поставят Праге в 2029 году, а полная партия ожидается к 2035 году, передает RT.

Фиала добавил, что правительство считает одним из главных своих обязательств обеспечение безопасности граждан и в целом всей страны, пишет «Москва 24». Это лучше всего делать путем модернизации армии и ее обеспечения всем необходимым, сказал он.

В настоящее время ВВС Чехии используют 14 истребителей JAS 39 Gripen, которые взяты в аренду в Швеции до 2027 года, а также штурмовики L-159 собственного производства.

Ранее, 13 сентября, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $5,06 млрд, передает НСН.

2 июля сообщалось, что власти Израиля намерены закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35 и сформировать третью эскадрилью из них, доведя общий парк до 75.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.