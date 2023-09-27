У жителя Твери нашли пять банок с наркотическим растением

Сотрудники наркоконтроля в рамках операции «Мак-2023» задержали жителя Твери, который занимался заготовкой марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД в среду, 27 сентября.

В доме у 47-летнего мужчины нашли и изъяли пять банок с растением, пишут «Тверские ведомости». Экспертиза показала, что в емкостях находилось наркотическое вещество каннабис массой 74,8 г.

По словам злоумышленника, он заготовил столько марихуаны для личного потребления. Дознаватель возбудил уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Ведется расследование.

Ранее, в конце августа, в Новой Москве правоохранители задержали наркоторговца при попытке спрятать более 35 кг гашиша. Злоумышленнику предъявили обвинение о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.