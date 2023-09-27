В Музее транспорта Москвы появился метровагон 1954 года

Метровагон типа Г 1954 года представили в коллекции Музея транспорта Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 27 сентября.

По его словам, на подземном уровне гаража Константина Мельникова в конце 2024 года откроется выставка, на которой будут представлены вагоны, ходившие в столичной подземке в разное время. Гости смогут попасть в это пространство через уличный амфитеатр и входную группу, находящуюся на глубине 7,5 м.

В настоящее время памятник архитектуры советского авангарда реставрируют, специалисты работают над тем, чтобы вернуть ему исторический облик, пишет RT.

«Мы уже начали размещать экспонаты на подземном уровне, где будет находиться экспозиция, посвященная Московскому метрополитену», — отметил Ликсутов.

1 сентября уже прибыл первый экспонат будущей выставки, единственный сохранившийся метровагон 1927 года в восьмидверной модификации, сообщает телеканал «360». Коллекцию к середине ноября пополнят вагоны Еж-3, серии 81–717, «Яуза» (81–720) и другие.

24 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что парк столичного метро и в дальнейшем будет пополняться поездами «Москва-2020». Такие сейчас курсируют на Кольцевой и Большой кольцевой линиях, а также встречаются на Калужской-Рижской, отмечает агентство городских новостей «Москва». До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов, сообщает сайт kp.ru.

В конце августа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершил работу над дизайном экстерьера будущего поезда метро, который будет поставляться в Московский метрополитен начиная с 2024 года. В новом продукте ТМХ сохранена «силуэтная арка», линия, пришедшая в дизайн подвижного состава Московского метрополитена из электропоезда «Иволга».