Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

Министр обороны Российской Федерации проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Глава ведомства посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Целью поездки стала проверка уровня выполнения гособоронзаказа. Сергея Шойгу сопровождал глава Московской области Андрей Воробьев, вместе они проинспектировали процесс сборки высокоточных средств поражения и сами производственные цеха.

О выполнении гособоронзаказа министру обороны докладывал руководитель корпорации Борис Обносов. Он сообщил, что за последние шесть месяцев объем выпуска высокоточных средств поражения был увеличен вдвое, а выпуск отдельных категорий продукции вырос в 3,5–5 раз. Такие успехи были достигнуты благодаря модернизации производства, увеличению числа работников и переходу на рабочий график 24/7. Кроме того, к работе на предприятии были дополнительно привлечены специалисты из других регионов.

«Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями — с техникумами, с центром обучения корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда», — отметил он.

По итогам поездки министр обороны провел совещание, на котором участвовало руководство предприятия и профильных органов военного управления. В своей речи Шойгу отметил, что корпорация ТРВ занимает передовые позиции в производстве вооружений для Российской армии, и выразил надежду на сохранение и увеличение темпов работы в производстве высокоточных вооружений, а также по другим направлениям в 2024 году.

«На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разы, и всё это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции», — сказал Шойгу.

В конце встречи руководству предприятия главой оборонного ведомства была поставлена задача продолжить выполнение государственного оборонного заказа.

Ранее, 27 сентября, Шойгу заявил, что Российская армия продолжает наращивать свою боевую мощь. Он отметил, что последовательная реализация плана деятельности позволит достичь намеченных армией целей уже до начала 2025 года.

До этого, 15 сентября, министр проинспектировал ход работ в авиастроительной компании «Прогресс» в приморском Арсеньеве. Директор предприятия Сергей Шамшура сообщил министру обороны РФ, что для его предприятия объем по выполнению государственного оборонзаказа вырос вдвое в сравнении с 2022 годом.

В тот день Шойгу также посетил оборонный завод «Звезда» в Большом Камне в Приморье. Он проверил строительство плавучего докового комплекса и ход ремонта атомных подлодок в рамках госзаказа. Министр потребовал максимально использовать производственные мощности завода.