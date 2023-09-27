В Сочи началось строительство научно-клинического центра спортивной медицины

В Сочи началось строительство ведущего в стране федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации. Старт началу работ дала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова 27 сентября.

«Сегодня у нас особо важное мероприятие — мы закладывали камень в честь начала строительства третьего центра. Этот центр будет оказывать и стационарную, и амбулаторную помощь по направлениям медицинской реабилитации и восстановительной терапии», — заявила во время церемонии открытия Скворцова.

Руководитель ФМБА также напомнила, что в мае 2023 года в Подмосковье открылся центр восстановительного лечения, который сейчас в полную силу принимает спортсменов. Кроме того, в конце 2023 года второй такой центр откроется в Кисловодске.

Целью третьего клинического центра станет создание персонализированных программ лечения для каждого спортсмена, отметила Скворцова. Для этого будут применяться самые передовые технологии, например методы, основанные на дополненной реальности, аппаратная физиотерапия.

На мероприятии также побывал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он выразил уверенность, что спортсмены могут положиться на помощь специалистов центра, несмотря на то, на каком этапе подготовки они находятся. Министр также подчеркнул важность создания для них специальных условий для лечения.

Ранее, в мае, в рамках конференции «Спортмедфорум-2023» ведущие специалисты в области реабилитологии и травматологии обсудили проблемы, которые возникают при реабилитации пациентов, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата или ампутацию конечности. По словам врача по спортивной медицине Владимира Евполова, в России на сегодняшний день в медицинской реабилитации нуждается в несколько раз больше людей, чем реально получает эту помощь.