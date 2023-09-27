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Тренер фигуристов Вадим Раевский опроверг сообщения о своей смерти

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Фото: соцсети
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Тренер по фигурному катанию Вадим Раевский опроверг сообщения о своей смерти. Об этом он заявил 27 сентября «Известиям».

«Я не знаю, что происходит. Буду звонить в МВД, пусть узнают, как прошла информация. Со мной всё в порядке, жив-здоров», — сказал он.

Ранее в этот день появилась информация о том, что якобы у Раевского обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом, в связи с чем 20 сентября он поступил в больницу и скончался спустя шесть дней.

Вадим Раевский являеся чемпионом Кубка СССР, трижды побеждал на открытом первенстве Москвы, неоднократно принимал участие во всесоюзных и международных соревнованиях. Имеет звание мастера спорта СССР. В 1992 году окончил Московскую государственную академию физической культуры (МОГИФК) по специальности «тренер по фигурному катанию на коньках». После этого перешел на тренерскую должность и в течение 20 лет работал с юными фигуристами.

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