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Заяц Арсений вернется в Петропавловскую крепость

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Сотрудники «Мостотреста» в пятницу, 28 сентября, вернут фигурку зайца Арсения в Петропавловскую крепость. Скульптура была установлена к 300-летнию Санкт-Петербурга на Иоанновском мосту через Кронверкский пролив, сообщает пресс-служба Смольного.

Около месяца назад во время обследования свай моста специалисты заметили трещину на ухе зайца. Фигурку решили демонтировать и отправить на реставрацию. Точную причину появления трещину установить не удалось, отмечает ИА FlashNord.

По информации телеканала «78», ухо зайцу могли повредить «охотники за деньгами», которые при помощи магнита собирают монетки у ног скульптуры. При этом иногда магнит бьется о фигурку, оставляя следы.

В мастерской «Мостотреста» зайца очистили от загрязнений и остатков краски, заварили трещину и заново окрасили. Чтобы арт-объект не деформировался от перепада температур, во время сварки фигурку нагревали и укутывали в специальный плед.

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