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КНДР передала американского военнослужащего Кинга США

Reuters: КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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Сбежавший в КНДР из Южной Кореи американский военный Трэвис Кинг находится под охраной США. Об этом в среду, 27 сентября, сообщило Reuters со ссылкой на заявления американского чиновника.

Собеседник агентства уточнил, что власти КНДР приняли решение выслать Кинга в Китай. После экстрадиции Кинг был взять под стражу Соединенными Штатами. Других подробностей чиновник не привел.

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По информации агентства Reuters, Кинг присоединился к армии США в январе 2021 года, он служил кавалерийским разведчиком в корейских ротационных силах, которые являются частью обязательств США по обеспечению безопасности в Южной Корее.

18 июля Кинг, будучи в составе туристической группы, осматривал общую охранную зону в Пханмунчжоме и перешел на территорию КНДР между комнатой корейско-американского контакта по военным каналам и комнатой отдыха патрулей, которые находятся на демаркационной линии. Он был задержан военнослужащими Корейской народной армии.

16 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Кинг собирается просить убежища. Он также заявил, что разочарован «несправедливостью в американском обществе, и выразил свою волю к эмиграции в северокорейское государство или третью страну».

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