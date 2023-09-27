Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил в ДНР

Российские войска улучшили свои позиции в ряде районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Фиксируем попытку проводить разведку боем в районе населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь. Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции. С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские подразделения также улучшили позиции на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенного пункта Орехово-Василевка и западной части Марьинки.

Кроме того, он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем в районе Новомайорского. Боевики были уничтожены и частично отброшены на исходные позиции.

27 сентября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Южной группировки отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Потери противника в живой силе на этом направлении за сутки составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, Вооруженными силами (ВС) РФ было ликвидировано 22 единицы техники.

Также начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник, авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ. Были уничтожены гаубица M-777 и семь минометов ВСУ в районе Андреевки, Александро-Шультино, Клещеевки и Верхнекаменского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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