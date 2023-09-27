Экс-госминистр Карабаха Варданян задержан азербайджанскими военными

Азербайджанские военнослужащие задержали бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом 27 сентября сообщила государственная пограничная служба Азербайджана на своем сайте.

По данным службы, Варданян был задержан на пункте выезда с государственной границы «Лачин» при движении из Азербайджана в Армению.

Предпринимателя и бывшего владельца инвестиционной компании «Тройка Диалог» доставили в Баку в сопровождении сотрудников погранслужбы. Его передали соответствующим госорганам.

Ранее в этот день жена Варданяна Вероника Зонабенд сообщила, что миллиардера взяли в плен власти Азербайджана при попытке покинуть Нагорный Карабах вместе с тысячами переселенцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва встанет на защиту прав бизнесмена, если у него имеется российское гражданство.

1 сентября 2022 года Варданян заявил об отказе от российского гражданства для переезда в Нагорный Карабах. Таким образом он решил поддержать жителей непризнанной республики. Он поблагодарил российских миротворцев, которые участвуют в разрешении конфликта в регионе с 2020 года.

Позднее, 22 декабря того же года, президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.