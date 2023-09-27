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Военный эксперт рассказал о новой тактике ВСУ и НАТО

Полковник Кошкин заявил, что ВСУ и НАТО перешли к ракетным атакам на Крым
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Новая тактика вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО — атаки с помощью дальнобойных ракет по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова. Об этом заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин рассказал в среду, 27 сентября.

По его словам, США и страны НАТО не скрывают того, что проводят для ВСУ разведку, используя для этого космические спутники.

«Более того, Пентагон признавался, что HIMARS и так называемые дальнобойные ракеты ATACMS, которые собираются поставить Соединенные Штаты ВСУ, еще и наводятся с помощью GPS-систем. Учитывая это, получается, что США втягиваются в этот конфликт уже самостоятельно», — заявил он в беседе с Lenta.Ru.

Кошкин отметил, что увеличение разведывательных полетов в районе Крымского полуострова свидетельствует о повышении интенсивности обстрелов.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ провалилось и теперь предлагается другая парадигма — атаки с помощью дальнобойных ракет.

«Это заставляет нас поднять эффективность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — заключил эксперт.

Высоко лечу: кто стоит за атакой ВФУ на штаб Черноморского флота
В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

США и их союзники по Североатлантическому альянсу втрое нарастили число разведполетов в районе Крыма с начала этого года.

Так, с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты НАТО выполнили 21 полет в районе полуострова. При этом в начале года и весной авиация стран Запада выполняла в регионе в среднем один полет в день, сообщает телеканал «360».

За сутки до нанесения удара по штабу Черноморского флота (ЧФ) активность американских разведчиков и их союзников выросла до шести полетов в сутки, уточняет ИА «Регнум».

Ранее, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нанесении ударов по штабу Черноморского флота. За сутки до этого активность разведывательных полетов США и НАТО достигла шести полетов в сутки.

В момент ракетной атаки по Севастополю над акваторией Черного моря находился американский разведывательный Boeing P-8A Poseidon.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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